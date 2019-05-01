В Роспотребнадзоре дали советы по защите от клещей

Обороняться от укусов клещей и болезней, которые они вызывают, можно сразу несколькими способами.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как можно узнать о способах защиты от клещей и вариантах профилактики заболеваний, передающихся через их укусы.

Отмечается, что федеральной службой была организована работа всероссийской горячей линии, позвонив на которую можно получить консультацию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.

Чтобы защититься от клещей в местах их обитания, следует носить специальную одежду, а именно защитные костюмы, которые предотвратят заползание клещей через воротник.

Также можно ограничиться и обычной одеждой, соблюдая следующие правила: рубашка должна иметь длинные рукава с резинками у запястий, концы брюк необходимо заправлять в обувь, а голову и шею — закрывать косынкой.

В качестве профилактики можно использовать специальные репелленты для отпугивания насекомых или делать прививки против клещевого энцефалита — опасного инфекционного заболевания, которое поражает центральную нервную систему человека. Этой болезни подвержены все люди вне зависимости от пола и возраста.

— Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках, — говорится в сообщении на сайте организации.

Напомним, что в России начался сезон клещей. Ранее Лайф приводил советы, как избежать укусов клещей и переносимых ими болезней. В прошлом году очаг клещевого энцефалита обнаружили прямо на территории Москвы.