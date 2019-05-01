Собор Парижской Богоматери предложили восстановить с помощью 3D-принтера

Для производства деталей предполагается использование смеси золы, измельчённого известняка, чернил и неорганических соединений.

Нидерландская компания Concr3De предложила восстановить собор Парижской Богоматери при помощи 3D-принтера. Об этом сообщает Le Figaro.

Технология позволит сэкономить время и деньги. Так, к примеру, статую гаргульи возможно будет восстановить за сутки, потратив на это от 2,5 до 5 тысяч евро.

Вечером 15 апреля в Нотр-Даме начался пожар, который удалось потушить лишь на следующее утро. По последним данным, возгорание произошло в ходе выполнения ремонтных работ наверху собора. Полностью уничтожены шпиль, часы и большая часть кровли собора. Основу исторического здания удалось спасти.