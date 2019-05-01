Роскомнадзор заблокировал более 9,5 тысячи пиратских сайтов

Спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону служба приводит отчёт о борьбе с незаконным распространением контента.

По прошествии четырёх лет после внесения поправок к антипиратскому закону Роскомнадзор заблокировал девять с половиной тысяч пиратских сайтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

— Поступило более 500 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке и более пяти с половиной тысяч решений Минкомсвязи в отношении копий заблокированных пиратских ресурсов. Сейчас доступ ограничивается более чем к девяти с половиной тысячам интернет-ресурсов, — отметили в ведомстве.

Согласно словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, только за 2018 год ведущие сайты с пиратским киноконтентом потеряли в совокупности почти 130 млн просмотров.

Напомним, в 2018 году правообладатели и поисковики подписали меморандум о содействии в сфере борьбы с пиратством.