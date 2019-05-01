В Риге состоялся митинг в поддержку русских школ

В связи с утверждённым законом о едином языке обучения нацменьшинства вышли с протестами на улицы.

Партия "Русский союз Латвии" инициировала выход на улицы под эгидой "Марша за русские школы и социальную справедливость". Об этом сообщает информационный портал DELFI.

Организаторы обещали пройти маршем через весь город с целью "показать несогласие" и выразить решимость в отстаивании прав национальных меньшинств.

Как ранее писал Лайф, подписание закона о переводе русских школ на латышский язык обучения состоялось 2 апреля, после чего нацменьшинства заявили, что они выйдут на демонстрации в защиту русскоязычного образования.

23 апреля Конституционный суд Латвии признал перевод образования на латышский язык соответствующим конституции без возможности оспорить решение судебного органа.

Своё решение латвийский Конституционный суд обосновывает тем, что поправки к закону об образовании соблюдают права национальных меньшинств, так как они должны знать государственный язык на достойном уровне, чтобы полноценно участвовать в жизни демократического общества.