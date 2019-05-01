В Риге состоялся митинг в поддержку русских школ

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В Риге состоялся митинг в поддержку русских школ

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Фото: © DELFI

В связи с утверждённым законом о едином языке обучения нацменьшинства вышли с протестами на улицы.

Партия "Русский союз Латвии" инициировала выход на улицы под эгидой "Марша за русские школы и социальную справедливость". Об этом сообщает информационный портал DELFI.

Организаторы обещали пройти маршем через весь город с целью "показать несогласие" и выразить решимость в отстаивании прав национальных меньшинств.

<p>Фото: © DELFI</p>

Как ранее писал Лайф, подписание закона о переводе русских школ на латышский язык обучения состоялось 2 апреля, после чего нацменьшинства заявили, что они выйдут на демонстрации в защиту русскоязычного образования.

23 апреля Конституционный суд Латвии признал перевод образования на латышский язык соответствующим конституции без возможности оспорить решение судебного органа.

<p>Фото: © DELFI</p>

Своё решение латвийский Конституционный суд обосновывает тем, что поправки к закону об образовании соблюдают права национальных меньшинств, так как они должны знать государственный язык на достойном уровне, чтобы полноценно участвовать в жизни демократического общества.

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