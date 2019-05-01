В Киеве предложили лишать гражданства украинцев, получивших паспорта РФ

Заместитель министра Украины по вопросам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак заявил, что жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса нужно лишать гражданства страны за получение российских паспортов, сообщает украинский 5-й канал.

Чиновник напомнил, что Конституция Украины разрешает только одно гражданство, и отметил, что те украинцы, которые уже получают или будут получать гражданство РФ, могут потерять украинское.

— Думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее, — заявил Грымчак.

Ранее Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. Для получения паспорта РФ жителям Донбасса необязательно отказываться от гражданства Украины. В МВД России заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР (86%) хотят получить российское гражданство.