Генпрокурор США назвал доклад по "российскому делу" своим "ребёнком"

По словам Барра, спецпрокурор Мюллер занимался подготовкой документа под его руководством.

Генеральный прокурор США Уильям Барр в ходе дачи показаний по "российскому делу" назвал своим "ребёнком" доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Трансляцию слушаний проводит телеканал CNN.

— Он выполнил свою работу, выслав результат своего труда генеральному прокурору. В тот момент это был мой ребёнок, и я принимал решение, стоит ли его обнародовать, — заявил генпрокурор.

Отмечается, что ранее стало известно, что Мюллер остался недоволен тем, как генпрокурор Уильям Барр изложил основные выводы его доклада.

Как писал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по "вмешательству РФ" в выборы 2016 года был сфабрикован демократами.