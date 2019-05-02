Бывший сотрудник ЦРУ сознался в шпионаже в пользу Китая

По предварительным данным, изначально экс-разведчику грозило пожизненное заключение, однако после его признания срок наказания пообещали сократить.

Бывший сотрудник ЦРУ США Джерри Ли признался в сговоре с китайскими властями и передаче Пекину секретных данных. Соответствующее заявление опубликовали на сайте американского Минюста.

Как уточняется, 54-летний мужчина проработал в управлении 13 лет и покинул его в 2007 году, переехав в Гонконг. В апреле 2010 года с ним связались сотрудники китайской разведки и завербовали, пообещав денежное вознаграждение в размере 100 000 долларов, а также пожизненное обеспечение в обмен на сотрудничество. По предварительным данным, Ли собирал и хранил информацию, которую у него просила китайская сторона.

— Менее чем за полгода мы третий раз сталкиваемся с вербовкой офицеров американской разведки сотрудниками китайских спецслужб, — отметил помощник генпрокурора Джон Демерс.

При этом он назвал каждый из этих случаев "трагическим предательством" страны и коллег.

Отмечается, что изначально бывшему сотруднику разведки грозило пожизненное заключение, однако после его признания срок наказания пообещали сократить.

Как писал Лайф, ранее в шпионаже в пользу Пекина признавались экс-сотрудники разведывательного управления Рон Рокуэлл Хансен и Джошуа Адам Шульте.