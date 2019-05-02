В России может появиться служба "воздушных маршалов"

Как уточнили представители МВД, в настоящее время данный проект находится на стадии обсуждения.

Служба "воздушных маршалов" может появиться в России. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на замглавы полиции по охране общественного порядка Управления на транспорте МВД по ЦФО Александра Тарушкина.

Несмотря на то что ранее в ведомстве заявляли о невозможности создания данной структуры, планы о введении службы "воздушных маршалов" находятся в состоянии разработки.

— Это сейчас находится в обсуждении, но какого-либо решения нет. Всё в режиме проработки, разработки, но не более того, конкретных сроков пока нет, — заявил Тарушкин.

Кроме того, представитель полиции на транспорте подчеркнул, что нахождение представителя правопорядка на борту самолёта во время полёта "несомненно, остудило бы горячие головы".

Такие специально обученные сотрудники полиции ещё в аэропорту будут определять потенциально опасных пассажиров. А находясь в салоне самолёта, они смогут остановить авиадебошира.

Напомним, что месяц назад в МВД РФ говорили о невозможности создать службу "воздушных маршалов" в структуре ведомства, поскольку действующее законодательство запрещает сопровождать самолёты во время полёта, только если нет сведений о возможном нарушении требований авиационной безопасности.