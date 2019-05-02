ВВС Израиля нанесли авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа

По сообщениям Тель-Авива, применение силы стало ответом на запуск шаров с взрывчаткой в сторону израильской территории.

Армия обороны Израиля ответила на запуск воздушных шаров со взрывчатыми и зажигательными веществами авиаударом по позициям сторонников ХАМАС в секторе Газа. Об этом израильские военные сообщили на своей официальной странице в "Твиттере".

— Отвечая на произведённый сегодня запуск воздушных шаров с зажигательными и взрывчатыми веществами с территории Газы на территорию Израиля, наши военно-воздушные силы нанесли удар по ряду террористических целей ХАМАС в Газе, — отметили в сообщении.

Напомним, с конца февраля 2018 года израильские военные уже несколько раз бомбили позиции ХАМАС — в Тель-Авиве назвали это ответом на акты агрессии со стороны группировки.