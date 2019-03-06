СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Израильские военно-воздушные силы в ночь на среду, 6 марта, нанесли удар по сектору Газа, который контролируется движением ХАМАС. Об этом сообщает Samaa News.

Самолёты атаковали позиции группировок палестинского сопротивления в районе городов Газа и Хан-Юнис. Информации о пострадавших пока нет.

Как писал Лайф, ВВС Израиля 28 февраля также совершили налёт на позиции ХАМАС в секторе Газа. Это было ответом на запуск воздушного шара со взрывчатым веществом, который долетел до одного из посёлков и повредил дом.

Ранее 20 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в Газе.