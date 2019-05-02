Фильм "Мстители. Финал" собрал более 1 млрд рублей в российских кинотеатрах

Лента продолжает бить все рекорды не только в нашей стране, но и в мире, собирая более $1 млрд.

Фильм "Мстители. Финал" американской кинофраншизы Marvel собрал более 1 млрд рублей в кинотеатрах России за первые три дня проката. Такие данные приводятся в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений (ЕАИС).

На данный момент картина собрала более 1 млрд 228 млн рублей. Картину посмотрело около 3,4 млн человек на 51,3 тысячи сеансов. Отметим, что лента продолжает бить все рекорды не только в нашей стране, но и в мире, собирая более $1 млрд.

Ранее Лайф рассказывал, что финальная часть киносаги о приключениях мстителей установила рекорд в РФ по сборам в первый день проката.