Глава NASA призвал людей готовиться к столкновению с астероидами

Джим Брайденстайн призвал землян внять опасности приближения к нашей планете пролетающих в космосе объектов.

Глава NASA Джим Брайденстайн заявляет, что астероиды, в числе которых бывают и крупные, довольно часто приближаются к Земле, создавая явную угрозу для нашей жизни. Об этом сообщает Independent.

— Речь о том, чтобы в конечном итоге защитить единственную планету, которую мы знаем, где есть жизнь, и это планета Земля, — отмечает Брайденстайн.

Глава NASA сообщил, что Правительство США поставило перед управлением задачу: заносить все астероиды больше 140 метров в диаметре в единый каталог, чтобы усилить мониторинг за потенциально опасными объектами.

Как ранее писал Лайф, в начале февраля учёные рассказали, когда астероид Апофис может упасть на Землю и уничтожить всё живое.