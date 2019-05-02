Загадочным покупателем самого дорогого авто в мире оказался не Роналду

Ранее СМИ сообщили, что нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" приобрёл Bugatti La Voiture Noire.

Загадочным покупателем самого дорогого авто в мире оказался не футболист Криштиану Роналду. По данным с тайного Женевского аукциона, новым владельцем Bugatti La Voiture Noire стал другой человек. Он заплатил за машину 16,7 млн евро.

Ранее СМИ сообщили, что именно Роналду стал покупателем авто. Но реальный владелец Bugatti до сих пор не известен. При этом представитель футбольной суперзвезды подтвердил TMZ Sports, что португалец тоже участвовал в торгах.

Bugatti America COO Maurizio Parlato confirmed the great success of the Bugatti Chiron Sport “110 Ans” at the NY Auto Show: “It was the first time this car was shown in America and it received huge appreciation. We got many requests, but the limited edition is already sold out.” pic.twitter.com/r7jegbd2CN — Bugatti (@Bugatti) 28 апреля 2019 г.

По сообщению генерального директора Bugatti Маурицио Парлато, все автомобили ограниченного выпуска распроданы.

Отметим, что представленная на автосалоне в Женеве модель автомобиля находится в непригодном для работы состоянии и останется таковой ещё в течение двух лет до окончательной отладки всех систем.