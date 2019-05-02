В Одессе 15-летнюю девушку задержали из-за футболки с советской символикой

Сама она заявила, что не догадывалась о том, что нарушает закон. В итоге на её отца составили протокол об административном нарушении.

Полицейские Одессы задержали 15-летнюю девушку из-за футболки с советской символикой, которая на Украине считается запрещённой. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

Девушку доставили в участок, где она объяснила, что просто не знала того, что символика на одежде является запрещённой. В итоге в отношении её отца правоохранители составили протокол об административном нарушении.

Отметим, что в Одессе продолжаются траурные мероприятия по случаю пятой годовщины трагедии в Доме профсоюзов. Тогда погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за это никто не понёс.

Почтили память одесситов и в Москве, где люди несут красные гвоздики к стеле Одессы в Александровском саду.