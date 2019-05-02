Террористы открыли огонь по российской авиабазе в Сирии

По данным Центра по примирению враждующих сторон, никто из военнослужащих РФ не пострадал.

В Сирии боевики предприняли очередную попытку обстрелять российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. Он уточнил, что в результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

— 2 мая 2019 года осуществлена очередная попытка обстрела авиабазы Хмеймим со стороны боевиков незаконных вооружённых формирований, удерживающих позиции в районе населённых пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика. Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинён, — отметил Купчишин.

Как сообщал Лайф, по данным российских военных, за прошедший месяц зафиксировано 12 попыток обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии со стороны террористов. В ведомстве уточнили, что все угрозы были перехвачены, повреждений базе нанесено не было, никто из военных не пострадал.