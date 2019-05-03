Зеленский официально признан избранным президентом Украины

Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в газете "Правительственный курьер", что означает об официальном признании победителя второго тура голосования Владимира Зеленского как нового избранного президента страны.
— По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский, — говорится в сообщении на сайте издания.
В течение 30 дней с момента публикации официальных итогов должна состояться церемония инаугурации нового главы государства.
Напомним, ранее ЦИК Украины подвела итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов. Как сообщал Лайф, Пётр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины, а также договорился о встрече.
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