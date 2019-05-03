Зеленский официально признан избранным президентом Украины

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Зеленский официально признан избранным президентом Украины

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Владимир Зеленский. Фото: © AP Photo/Sergei Grits

Итоги второго тура президентских выборов опубликованы в газете украинского правительства.

Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в газете "Правительственный курьер", что означает об официальном признании победителя второго тура голосования Владимира Зеленского как нового избранного президента страны.

По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский, — говорится в сообщении на сайте издания.

В течение 30 дней с момента публикации официальных итогов должна состояться церемония инаугурации нового главы государства.

Напомним, ранее ЦИК Украины подвела итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов. Как сообщал Лайф, Пётр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины, а также договорился о встрече.

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