Депутат Рады назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов "днём победы"

Политик поздравил украинских граждан с "пятилетним юбилеем подавления сепаратистского мятежа".

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук поздравил украинцев с годовщиной трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов пять лет назад. Гибель около полусотни человек украинский парламентарий сравнил с Днём Победы.

— Пять лет назад в Одессе был подавлен сепаратистский мятеж! С Днём Победы! Вечная память погибшим украинцам! — написал он в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за это никто не понёс.

Ранее Лайф писал, что около тысячи националистов устроили марш в годовщину трагедии 2014 года.