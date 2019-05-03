В акватории Жёлтого моря прошли российско-китайские морские учения

Противником в эпизоде по отражению и условному уничтожению воздушных целей были два бомбардировщика ВМС Китая.

Совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Китая "Морское взаимодействие — 2019" прошли в акватории Жёлтого моря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Отмечается, что российские и китайские экипажи спасательных судов отработали ситуацию по совместной противовоздушной обороне на якорной стоянке и эпизод по обнаружению и условному уничтожению воздушных целей. В роли противника выступали два китайских бомбардировщика H-6L.

— Был отработан алгоритм совместных действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практической стрельбы, — добавляется в ведомстве.

В учениях принимали участие флагман, гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", корвет "Совершенный", эскадренный миноносец Военно-морских сил Китая "Харбин" и ракетный эсминец "Чанчунь", а также китайские сторожевые судна "Уху" и "Ханьдань".

Ранее Лайф писал, что отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в китайский порт Циндао для участия в военно-морских учениях.