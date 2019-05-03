На Украине рассказали, как деградировала экономика страны

По словам бывшего министра экономики Незалежной, к устойчивому экономическому кризису привела политика нынешней украинской власти.

Экс-глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов заявил, что сейчас экономика Незалежной находится в ужасающем состоянии, более того, перспективы развития в ближайшем будущем у страны нет. Об этом сообщает телеканал ZIK.

По его словам, к устойчивому экономическому кризису привела политика нынешней украинской власти. Суслов отметил, что заявления о достижениях, которые делают политики, не соответствуют действительности. Экс-министр также назвал факторы, за счёт которых выживает украинский народ. В частности, это украинцы, работающие за границей, и постоянные иностранные займы, которые идут на погашение старых кредитов.

Кроме того, Суслов добавил, что государство потеряло практически всю свою промышленность за исключением военно-промышленного комплекса, куда бросили абсолютно все силы.

Он также отмечает, что в стране наблюдается устойчивая "деградация", а саму ситуацию может спасти исключительно новая экономическая политика нового президента.

Как сообщалось ранее, Украина попала в десятку стран с самой "несчастной" экономикой. Первое место в рейтинге заняла Венесуэла, которая уже пятый год подряд находится на этой позиции. Далее расположились Аргентина, ЮАР, Турция, Греция и Незалежная. Эксперты отмечали, что в этих странах наблюдаются экономические трудности, а также слабый уровень борьбы с безработицей и сдерживанием роста цен.