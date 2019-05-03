Вышла новая серия "Простоквашино" с улыбчивым почтальоном Печкиным

Шарик в ней лечит заболевшего простудой грызуна Таму-Таму, а кот Матроскин переживает из-за продаж молока на ферме.

Новая, уже 14-я серия сезона "Возвращение в Простоквашино" под названием "Доброе молоко" появилась на YouTube-канале "Союзмультфильма". Режиссёром эпизода выступила неоднократный лауреат Открытого российского фестиваля анимационного кино Софья Кравцова.

В 14-й серии мультсаги о дружбе Дядя Фёдор, его сестра Вера Павловна (героиня появилась в сериале ещё в 2018 году) и Шарик будут лечить заболевшего простудой грызуна Таму-Таму. Кот Матроскин будет переживать из-за продаж молока на ферме, а почтальон Печкин — осваивать позитивное общение с клиентами — пытаться всем улыбаться.

— Уже в следующей серии популярного фильма появится новый эпизодический персонаж, которого озвучит один из популярных радиоведущих, — уточнили вместе с этим в пресс-службе "Союзмультфильма".

В новых сериях Шарика озвучил Гарик Сукачёв, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, а маму Дяди Фёдора — Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма отмечают, что стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины. А вот сюжетные линии сильно осовременили.

Лайф уже сообщал о планах создателей новых эпизодов мультсериала. Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по шесть с половиной минут.