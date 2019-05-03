Поезд столкнулся с грузовиком в Карелии, пострадало три человека

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Поезд столкнулся с грузовиком в Карелии, пострадало три человека

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

К ликвидации происшествия привлекались четыре спасателя и одна единица спецтехники.

Пассажирский поезд "Ласточка" столкнулся с грузовиком "Урал" на железнодорожном переезде в Лахденпохском районе Карелии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В результате аварии пострадало три человека, движение поездов на этом участке затруднено. К ликвидации происшествия привлекались четыре человека и одна единица техники пожарно-спасательного подразделения.

Ранее сообщалось, что тепловоз столкнулся с автобусом в Шарыповском районе Красноярского края на железнодорожном переезде.

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