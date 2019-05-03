В Саратове задержан вандал, изрисовавший Т-34 на памятнике танкистам

Молодой человек посчитал цвет танка "недостойным" и потребовал сменить его на тёмно-зелёный.

Полицейские задержали 25-летнего жителя Саратова, который изрисовал красной краской памятник танкистам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Как сообщается, молодой человек нанёс краску и оставил записку с текстом: "Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет". Саратовец признался в осквернении памятника. По его словам, ему не понравился цвет танка, так как тот якобы должен быть тёмно-зелёного цвета.

Примечательно, что, до того как молодой человек изрисовал танк, он был именно такого цвета. По факту ЧП проводится проверка. Не исключено, что в отношении задержанного будет заведено уголовное дело по статье "Вандализм".

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