Праздничная неделя в Москве закончится летней жарой и грозами

В небе над столицей вырастут "десятитысячники" — шапки мощных кучево-дождевых облаков.

В столице и Московской области до конца праздничной недели установится практически летняя погода. В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки в 20 градусов и выше. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Однако вместе с жарой в столичный регион придут дожди и грозы. По данным специалистов центра Фобос, в конце недели в небе над Москвой вырастут "десятитысячники" — шапки мощных кучево-дождевых облаков. Поэтому ожидаются интенсивные ливни, грозы и шквалистый ветер.

Ранее Лайф сообщал о причине дождливого окончания недели — с юго-запада в столицу будет поступать тёплый и влажный средиземноморский воздух.