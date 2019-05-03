Режиссёр "Соника в кино" решил изменить внешность героя после критики

Он пообещал внести коррективы в дизайн главного персонажа к выходу фильма в прокат.

Режиссёр фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер ответил на критику фанатов, которая касалась внешнего вида главного героя. Зрители сочли его жутковатым и не соответствующим персонажу из компьютерной игры Sonic the Hedgehog.

— Спасибо за поддержку. И за критику. Послание громкое и ясное… вам не нравится дизайн, и вы хотите, чтобы его изменили. Так и будет, — обратился режиссёр к своим фанатам в "Твиттере".

Фаулер добавил, что компании Paramount и Sega хотят создать лучшую версию персонажа. Он пообещал внести коррективы в дизайн главного персонажа к выходу фильма в прокат.

Ожидается, что фильм "Соник в кино" выйдет на большие экраны в ноябре 2019 года. Первый тизер появился в Сети 30 апреля.

Ранее Лайф сообщал, что вышла новая серия "Простоквашино" с улыбчивым почтальоном Печкиным.