В Кузбассе пенсионерка избила малыша на выходе из супермаркета

Очевидцы встали на защиту ребёнка, но агрессивная женщина не стала никого слушать.

В городе Берёзовском Кемеровской области пожилая женщина со всей силы ударила ребёнка, предположительно внучку, по лицу. Пенсионерку не смутило, что малышка сидела на руках у мамы. К тому же на улице было полно очевидцев. Один из них снял всё на видеорегистратор.

На этих кадрах видно, что женщина выводит плачущую девочку из магазина. Следом за ними на улицу выходит пенсионерка. Первая берёт малышку на руки, а вторая вскоре с размаха бьёт плачущую девочку по лицу.

Один из очевидцев попытался встать на защиту девочки, но женщина не стала его слушать и ушла.

Пользователи социальных сетей предполагают, что на видео запечатлён семейный конфликт. Но, по мнению людей, оправдания поступку женщины нет.

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье пенсионер избил мальчика до полусмерти, позвав его "на чай".