Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев близок к поставкам газа из США

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к тому, чтобы наладить поставки на Украину американского газа. Об этом сообщает украинское бюро "Голоса Америки".
По его словам, окончательного решения пока нет, но "есть заинтересованность с обеих сторон". Коболев выразил надежду, что в ближайшее время она трансформируется "в конкретные потоки газа".
Руководитель украинской газовой компании 1 мая был в США, где собирался заручиться поддержкой американских властей в газовых переговорах с Россией и обсудить противодействие строительству "Северного потока — 2".
Ранее сообщалось, что украинский премьер-министр Владимир Гройсман поручил компании "Нафтогаз" увеличить добычу газа в стране и "искать дешёвый газ по всему миру".
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