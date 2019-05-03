Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев близок к поставкам газа из США

Окончательного решения пока нет, но в украинской компании заверили, что заинтересованность есть с обеих сторон.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к тому, чтобы наладить поставки на Украину американского газа. Об этом сообщает украинское бюро "Голоса Америки".

По его словам, окончательного решения пока нет, но "есть заинтересованность с обеих сторон". Коболев выразил надежду, что в ближайшее время она трансформируется "в конкретные потоки газа".

Руководитель украинской газовой компании 1 мая был в США, где собирался заручиться поддержкой американских властей в газовых переговорах с Россией и обсудить противодействие строительству "Северного потока — 2".

Ранее сообщалось, что украинский премьер-министр Владимир Гройсман поручил компании "Нафтогаз" увеличить добычу газа в стране и "искать дешёвый газ по всему миру".