На Украине знаменитый завод "Свема" выставлен на продажу "за копейки"

Предприятие занималось выпуском кино- и фотоплёнки, а также рентгеновской плёнки и магнитной ленты для видео- и звукозаписи.

Имевший стратегическое в СССР значение украинский завод "Свема" в городе Шостка Сумской области выставлен на продажу. Объявление размещено на сайте Минюста Украины.

Как отмечается, остаточная цена — 404 669 гривен (чуть более $15 тысяч). Из основного перечня имущества, которое продаётся за долги, самым дорогим и ценным является насосная станция одного из строений. Стартовая цена — 105,27 тысячи гривен (3,9 тысячи долларов).

После распада Советского Союза "Свема" перешла в собственность украинского правительства. 91,6% акций принадлежит государству, а остальные — физическим и юридическим лицам. Предприятие занималось выпуском кино- и фотоплёнки, а также рентгеновской плёнки и магнитной ленты для видео- и звукозаписи.

Ранее ВСУ официально отказались от недостроенного крейсера "Украина".