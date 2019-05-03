Депутат Верховной рады предложил назначить инаугурацию на 19 мая

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко предложил провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента.
Напомним, по закону процедура должна состояться течение 30 дней с момента публикации официальных итогов выборов.
В случае если инаугурацию проведут 19 мая, то у Зеленского появится возможность распустить действующий состав Верховной рады. Закон позволяет это сделать до 27 мая.
Ранее Лайф сообщал, что ЦИК Украины опубликовала официальные итоги президентских выборов.
На портале uznayvse.ru собрали перечень того, чего не было бы без Владимира Зеленского.
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