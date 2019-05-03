Mash: Основатель приложения LinguaLeo убил собственную сестру

Мужчина нанёс девушке как минимум восемь ножевых ранений, тело обнаружила их мать.

Основатель приложения LinguaLeo Айнур Абдулнасыров накануне, 2 мая, убил собственную сестру. Об этом сообщает Mash, информацию подтверждают также местные СМИ.

Как отмечается, мужчина нанёс своей сестре Эльвире как минимум восемь ножевых ранений. Девушка скончалась в родительском доме Абдулнасыровых, в башкирском селе Дюртюли. Тело обнаружила мать. Сейчас Айнур задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Mash утверждает, что Абдулнасыров давно конфликтовал со своей сестрой, которая, как отмечается, состояла на учёте у психиатра, — девушка якобы разговаривала сама с собой, а Айнуру это не нравилось.

Сообщается также об одном из многочисленных конфликтов: в 2006 году Эльвира якобы оскорбила девушку брата, которую он привёл в дом, а тот разозлился и заявил, что с сестрой жить невозможно и из-за неё он не может приводить друзей.