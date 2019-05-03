Телефонный разговор Путина с Трампом продолжался полтора часа

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Телефонный разговор Путина с Трампом продолжался полтора часа

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Владимир Путин (справа), Дональд Трамп. Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Американский лидер ещё в конце марта не исключал, что такие переговоры могут состояться.

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп разговаривали сегодня по телефону полтора часа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа, — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что подробности беседы будут раскрыты в сообщении пресс-службы Кремля.

Ещё 29 марта Дональд Трамп не исключал, что состоится его разговор с Путиным по поводу Венесуэлы. А перед этим в декабре прошлого года состоялся неформальный разговор двух лидеров — на саммите G20.

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