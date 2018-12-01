В Белом доме подтвердили неформальный разговор Путина и Трампа

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В Белом доме подтвердили неформальный разговор Путина и Трампа

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Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

В администрации американского президента рассказали, что участие в нём приняла и Меланья Трамп.

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели на полях саммита G20 в Аргентине неформальный разговор. Информацию об этом подтвердили в Белом доме.

— Президент США Дональд Трамп и первая леди провели вчера несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами на ужине, включая президента Путина, — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у двух лидеров был короткий контакт. А по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американская сторона сама вышла на Кремль с предложением продолжить переговоры, в том числе с участием советника президента США Джона Болтона.

Напомним, полноценная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа сегодня не состоялась. Американский президент отказался от неё, сославшись на ситуацию вокруг инцидента в Чёрном море с украинскими кораблями. Благодаря освободившемуся в графике времени российский президент встретился с турецким коллегой.

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