На Кубани родителей учеников возмутило появление в школе "девочки-людоедки"

Они не понимают, как школьницу могли выпустить на свободу, и требуют от руководства образовательного учреждения обезопасить от неё своих детей.

Родители учеников одной из школ в Краснодарском крае возмутились появлением в образовательном учреждении девочки, которая призналась в каннибализме. В распоряжении Лайфа оказалось соответствующее видео, сделанное, предположительно, в кабинете директора.

Мамы и папы учеников не понимают, как девочку могли выпустить на свободу, и требуют от руководства школы обезопасить от неё своих детей.

Если этот ребёнок в школе, мы в школу не ходим Один из родителей

Напомним, осенью 2018 года полицейские задержали мужчину и 12-летнюю девочку, которые подозреваются в каннибализме. Вместе со своим возлюбленным они познакомились с молодым человеком в одном из кафе. На протяжении нескольких дней пара ночевала у своего нового знакомого в частном доме. Следствие отмечало, что с 2 на 3 октября между хозяином жилого помещения и его гостями произошёл конфликт.

Мужчина и несовершеннолетняя девочка подозреваются в жестоком убийстве и расчленении 21-летнего жителя поселка Новинка Ленинградской области.



Следствием также проверяется информация о возможном употреблении в пищу подозреваемыми фрагментов убитого мужчины



🎥 18+ pic.twitter.com/LAnlNBuqwc — Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 октября 2018 г.

Мужчина нанёс несколько ударов в область шеи и тела молодому человеку, а после отчленил некоторые части тела погибшего и начал есть. По версии СКР, школьница также принимала участие. Девочку отправили в психиатрическую больницу, а её возлюбленный получил срок.