Объявленных в международный розыск россиян экстрадировали из Таиланда

Одному из задержанных мужчин вменяется "Незаконная банковская деятельность", второму — "Грабёж".

Двух задержанных в Таиланде россиян, которые разыскивались по обвинению в различных преступлениях, экстрадировали на родину. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Сотрудниками российского бюро Интерпола из Королевства Таиланд в Россию доставлено двое граждан, обвиняемых в совершении преступлений на территории РФ, — уточнила она.

Речь идёт в том числе об Алексее Долженкове, 1983 года рождения, который в сентябре 2018 года был объявлен в международный розыск по обвинению в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, он создал в Ставрополе финансовую компанию и помогал заинтересованным юрлицам в получении наличных средств за вознаграждение. Второй экстрадированный россиянин — Станислав Жеман, 1987 года рождения, обвиняемый в грабеже.

— Злоумышленник, находясь в Красноярске в квартире у своей знакомой, на фоне возникшего конфликта избил её и похитил ценные вещи и деньги. Затем покинул Россию, — рассказала Волк.

Она добавила, что мужчины в сопровождении сотрудников российского Интерпола доставлены в Москву.

Ранее воевавшего на стороне ИГИЛ россиянина экстрадировали из Марокко.