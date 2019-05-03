Трамп сообщил о намерении "много торговать" с Россией

По словам президента США, несмотря на напряжённые отношения двух стран, торговля между ними продолжается и даже немного увеличилась.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его страна намерена "много торговать" с Россией. Такое заявление прозвучало во время ответов президента США на вопросы журналистов о состоявшемся ранее телефонном разговоре Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

— Мы собираемся много торговать с Россией. Некоторая (торговля. — Прим. Лайфа) уже есть сейчас, она немного выросла. Но он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) хотел бы торговать, и мы хотели бы торговать, — заявил Трамп журналистам, комментируя свой телефонный разговор в пятницу с Путиным.

Отметим, согласно данным ФТС РФ, в 2018 году товарооборот России с США составил около 25 миллиардов долларов. По сравнению с предыдущим до этого годом объём торговли увеличился на 7,86%.

Как сообщал Лайф, телефонные переговоры президентов России и США продлились около часа. Своими впечатлениями от разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп поделился в социальных сетях, назвав их общение "продуктивным".