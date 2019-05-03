Синоптики рассказали об улучшении погоды на северо-западе России к 9 Мая

По данным метеорологов, непогода на северо-западе европейской части РФ продержится ещё несколько дней.

С 2 мая над большей частью регионов Северо-Западного федерального округа наблюдаются неблагоприятные погодные условия, а в некоторых районах и вовсе они на грани штормовых с усилением ветра до 15−20 м/с и снежными осадками. Непогода вызвана влиянием мощного атлантического циклона, находящегося над Карелией.

Однако, по данным синоптиков, в ближайшие дни он уйдёт, а к празднику Победы стоит ждать значительного улучшения погоды.

— На северо-западе европейской территории России наблюдаются самые сложные метеорологические условия, на грани штормовых. Связано это с тем, что здесь хозяйничает очень мощный циклон атлантического происхождения, центр которого сейчас вышел на Карелию. Весь северо-западный сектор — Ленинградская область, Республика Карелия, Кольский полуостров, Мурманская область — находится в зоне интенсивных ливневых осадков вперемежку с зарядами мокрого снега и даже кое-где с ледяными дождями, — сообщил ТАСС представитель центра "Фобос".

Как сообщал Лайф, ранее синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в ближайшие дни. По данным метеорологов, праздничная неделя в Москве закончится летней жарой и грозами.