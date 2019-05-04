Госдеп США пригрозил Ирану усилением санкций и выдвинул новые требования

Государственный департамент США выдвинул ряд требований Ирану, за невыполнение которых пригрозил новыми санкциями в отношении страны. В частности, если Иран расширит АЭС в Бушере и вывезет обогащённый уран из страны в обмен на урановую руду, то Вашингтон будет готов применить ограничительные меры. Также США требуют прекратить обогащение радиоактивных материалов и переработку плутония.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон не потерпит от Ирана обогащения урана и хранения тяжелой воды выше существующих лимитов.

Кроме того, от Тегерана потребовали предоставить отчёт МАГАТЭ о "прошлой военной атомной программе". При этом проектам в Араке, Фордо и российско-иранскому проекту АЭС "Бушер" США предоставили санкционные исключения на 90 дней.

Напомним, ранее Минфин США расширил санкционный список против Ирана, добавив в него девять физических лиц и 14 организаций. США утверждают, что ограничительные меры были введены против тех, кто якобы причастен к террористической деятельности и иранской ядерной программе.