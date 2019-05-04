В Таиланде короновали Раму X

В Бангкоке завершилась основная церемония коронования Махи Вачиралонгкорна (Рама Х). Коронация транслировалась всеми телеканалами Таиланда.

В 12:00 (08:00 мск) Рама Х возложил себе на голову переданную ему потомственными брахманами и высшими сановниками королевства корону весом 7,3 килограмма династии Чакри, а уже спустя 20 минут индуистский священник и церемонимейстер двора объявил полное имя и титулы монарха.

Рама X взошёл на престол 1 декабря 2016 года спустя 50 дней после смерти своего отца, который правил на протяжении 70 лет. Король Таиланда Пхумипон Адульядет умер на 89-м году жизни 13 октября 2016 года в Бангкоке. Он правил страной почти 70 лет. Траур по погибшему монарху продлился год. Однако его наследник, кронпринц Маха Вачиралонгкорн, и после этого отказался быть коронованным, пояснив, что ему нужно больше времени на траур по отцу. На это время престол отошёл 96-летнему регенту Прему Тинсуланону.