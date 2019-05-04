"Девочку-людоедку" с Кубани переведут на домашнее обучение

Поводом для этого стали многочисленные жалобы родителей, которых возмутил факт возвращения в образовательное учреждение этой школьницы.

Девочку, признавшуюся в каннибализме, переведут на домашнее обучение. В распоряжении Лайфа оказалось видео с родительского собрания, где обсуждался этот вопрос.

Сейчас девочка находится на обследовании, а на домашнюю форму обучения она перейдёт с понедельника.

Поводом для этого стали многочисленные жалобы родителей, которых возмутил факт появления в образовательном учреждении девочки, которая призналась в каннибализме.

Напомним, осенью 2018 года сотрудники полиции задержали мужчину и 12-летнюю девочку, которые подозреваются в каннибализме. Они, по версии следователей, познакомились с молодым человеком в одном из кафе и на протяжении нескольких дней ночевали у него в частном доме. В какой-то момент между ними произошёл конфликт.

Мужчина нанёс новому знакомому несколько ударов, а после отчленил некоторые части тела погибшего и начал есть. Следователи отмечали, что девочка также принимала участие в преступлении. Школьница проходила лечение в психиатрической больнице, а мужчина получил уголовный срок.