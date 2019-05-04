Роспотребнадзор посоветовал, как избежать отравлений во время праздников

Специалисты напомнили, что основные причины пищевых отравлений — это нарушение технологии приготовления еды, неправильное её хранение и несоблюдение правил личной гигиены.

Роспотребнадзор в разгар майских праздников дал россиянам рекомендации, как избежать отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей.

— Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток, — отметили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что при покупке готовой еды в магазине стоит обратить внимание на время изготовления продукта и срок его продажи. Что касается полуфабрикатов и изделий из мяса, то употреблять их нужно только после повторной термической обработки.

Наиболее "опасными" продуктами названы многокомпонентные салаты, заправленные сметаной или майонезом, кондитерские изделия с кремом, шаурма и изделия из рубленого мяса. В эту группу попадают и плохо помытые фрукты и овощи.

В ведомстве уточнили, что основные причины пищевых отравлений — это нарушение технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и несоблюдение правил личной гигиены теми, кто готовит пищу.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать мясо на шашлык.