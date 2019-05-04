На крымской границе усилили охрану из-за наплыва украинских туристов

За сутки на территорию полуострова въехало около 9 тысяч человек и почти 1500 автомобилей.

Крымские пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы из-за возросшего потока туристов с Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Такая мера предпринята, чтобы предотвратить очереди на пограничном контроле. Из-за пасхальных и майских праздников в автомобильных пунктах пропуска "Армянск" и "Джанкой" пассажирский и транспортный потоки увеличились в два-три раза, передают в крымском Погрануправлении ФСБ РФ.

— За последние сутки государственную границу на въезд в РФ пересекло около 9 тысяч человек и почти 1500 автомобилей. Наибольший поток зафиксирован в пункте пропуска "Джанкой", — отметили в ведомстве.

Чтобы не усложнять транспортную обстановку на выезде через "Джанкой", пограничники советуют воспользоваться другими пропускными пунктами. Например, выехать через "Армянск" и "Перекоп".

Ранее Лайф сообщал, что по прогнозу крымских властей количество украинских туристов за сезон отпусков превысит миллион.