Система ПВО Израиля перехватила десятки ракет, выпущенных из сектора Газа

В ответ на это самолёты израильской армии нанесли удары по двум пусковым установкам.

Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила более 50 ракет, запущенных радикалами из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

В распространённом военном коммюнике также отмечается, что в ответ на обстрелы самолёты израильской армии нанесли удары по двум пусковым установкам для ракет.

Сообщается, что сирены воздушной тревоги продолжают звучать в районах, которые прилегают к сектору Газа. Оповещения сработали в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля.

Ранее сообщалось, что три палестинца погибли в столкновениях с израильской армией в секторе Газа.