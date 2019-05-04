В Москве появились необычные площадки для регистрации брака

Выйти замуж или жениться теперь, к примеру, можно в разных небоскрёбах "Москвы-Сити".

В Москве сегодня открылось двадцать необычных площадок для регистрации брака. Теперь можно вступить в союз в храме Христа Спасителя, усадьбе Муравьёвых-Апостолов, в Планетарии, на Останкинской башне или башнях "Федерация" и "Меркурий" в "Москве-Сити".

— К нам неоднократно обращались молодожёны с просьбой зарегистрировать их брак вне стен отделов ЗАГС. И мы решили открыть наряду с существующими отделами ЗАГС и дворцами бракосочетания новые площадки для выездной регистрации брака, — передаёт ТАСС сообщение Управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.

А "спортивные" пары смогут пожениться на стадионе "Спартак" или в спорткомплексе "Лужники".

Площадки будут работать по пятницам и субботам. Регистрировать браки на новых местах будут сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость услуги стандартная — 350 рублей.

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