Жертвами страшной аварии на Кубани стали два комика из Stand Up

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Жертвами страшной аварии на Кубани стали два комика из Stand Up

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Погибшие Елена Зуева и Денис Маловичко. Фото: © скриншот видео YouTube / Майкопский Stand Up Клуб, Instagram / malovichkoden

Вместе с ними в автомобиле находились попутчики сервиса BlaBlaCar. Выжить смогли только двое из семи человек.

Денис Маловичко и Елена Зуева — участники общероссийского комедийного проекта Stand Up — стали жертвами страшной аварии, которая произошла в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Пятый канал.

По его данным, молодые люди ехали в Краснодар, где должны были принять участие в концерте. Вместе с ними погибло пять человек, ещё двое госпитализированы. Все они являлись попутчиками посредством сервиса BlaBlaCar.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Маловичко в составе дуэта "Зашибитлз" принимал участие в телепроектах ТНТ — "Сomedy баттл" и "Не спать". У него остались жена и дети.

Как сообщал Лайф, в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись автомобили "Хёндэ" и "Рено-Логан". Обе машины полностью выгорели — остался только металлический кузов.

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