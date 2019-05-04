Эштон Кутчер даст показания в суде по делу "голливудского потрошителя"

Следователи предполагают, что показания звезды американских сериалов и фильмов помогут установить точное время происшествия и станут решающими в этом деле.

В США начался суд по делу "голливудского потрошителя" Майкла Гарджиуло — предполагаемого серийного убийцы, которого обвиняют в убийстве двух девушек и попытке убить ещё одну. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Среди жертв Гарджиуло — 22-летняя студентка Эшли Эллерин, модель и звезда "Шоу 70-х". С ней встречался Эштон Кутчер. В 2001 году в ночь, когда вручали премию "Грэмми", актёр заехал за ней, чтобы забрать на вечеринку, но та не открыла двери. Девушку зарезали в её собственном доме.

Сообщается, что Гарджиуло был знаком с Эллерин, когда он работал мастером по ремонту кондиционеров. По некоторым данным, он был в неё влюблён.

Мужчину арестовали только в 2008 году, а 2 мая 2019 года начался суд. Прокуроры хотят добиться смертной казни для Гарджиуло. Судебный процесс займёт около шести месяцев. В числе свидетелей — 250 человек, в том числе и Эштон Кутчер. Его могут вызвать на одно из заседаний суда.

Ранее Кутчер уже давал показания следователям, теперь он будет давать их в суде. Следователи предполагают, что показания актёра помогут установить точное время происшествия и станут решающими в этом деле.