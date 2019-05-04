Самая большая в мире турка изготовлена в Крыму

Изделие из оцинкованного металла высотой в 2,2 метра вмещает более десяти тысяч чашек.

Самую большую в мире кофейную турку создали крымские мастера, сообщает издание Крыминформ. Гигантское металлическое изделие соорудили специально к крымско-татарскому Хыдырлез, который отмечают сегодня в Бахчисарайском районе.

— Турка традиционно в каждой крымско-татарской семье есть. И когда приходит гость в дом к крымским татарам, то в первую очередь ставится на стол кофе, — рассказал глава местной администрации Рефат Дердаров.

Крымская турка из оцинкованного металла высотой в 2,2 метра вмещает около 800 литров жидкости. В пересчёте на чашки кофе — более десяти тысяч чашек.

Местные жители хотели зарегистрировать рекорд мастеров в Книге рекордов Гиннеса, но не стали этого делать из-за действующих в отношении Крыма санкций.

Накануне Лайф сообщал ещё об одном рекорде, установленном в России, —житель Владивостока протянул теплоход весом одиннадцать тысяч тонн.