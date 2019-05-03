Приморский силач протянул теплоход весом 11 тысяч тонн

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Приморский силач протянул теплоход весом 11 тысяч тонн

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По словам уникума, одной из проблем при буксировке стал сильный встречный ветер, который мешал развить скорость.

Пауэрлифтер из Владивостока Иван Савкин с первой попытки отбуксировал на расстояние 2 метра 50 сантиметров теплоход "Владимир Мясников" весом более 11 тысяч тонн. На своей странице в "Фейсбуке" россиянин сообщил, что достижение он посвятил своей супруге.

По его словам, таким образом ему удалось побить сразу три мировых рекорда.

По пройденному расстоянию — 2 метра 50 сантиметров (прошлый рекорд был менее полуметра), а также по общей массе — около 300 тонн, — говорится в сообщении. — Одного подхода было мало и было принято решение сделать второй подход, в результате которого теплоход был отбуксирован на 2 метра 10 сантиметров. Что, в свою очередь, весьма достойный рекордный результат.

Спортсмен также отметил, что одной из проблем при буксировке стал сильный встречный ветер, который мешал развить скорость.

Напомним, что в прошлый раз Савкин с первой попытки сдвинул с места на полметра теплоход Камчатского морского пароходства "Юрий Тарапуров", масса которого составляет 11 тысяч тонн. Ранее приморский богатырь уже радовал публику многочисленными рекордами. В частности, ему удавалось сдвигать поезд весом почти 600 тонн, многотонные самолёты, паром, танки Т-34 и Т-26, а также портовый кран.

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