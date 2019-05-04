Путин поручил обеспечить жильём нуждающихся сотрудников "Роскосмоса"

Ответственные за исполнение поручения — глава госкорпорации Дмитрий Рогозин и генеральный директор компании "Дом.РФ" Александр Плутник.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильём нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудников "Роскосмоса". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ответственные за исполнение поручения — глава госкорпорации Дмитрий Рогозин и генеральный директор компании "Дом.РФ" Александр Плутник. Доклад по этому вопросу они должны предоставить президенту до 15 октября, далее отчитываться ежегодно.

Кроме того, российский лидер поручил правительству к 1 июля проработать вопрос об оказании дополнительной поддержки научных исследований молодых учёных.

Накануне президент России дал ряд поручений по итогам заседания по развитию физкультуры и спорта. В частности, глава государства распорядился включить в нацпроекты мероприятия по развитию физкультуры и спорта и предложил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на спорт.