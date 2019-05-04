Конор Макгрегор спел в баре песню "Металлики" — видео

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор исполнил в одном из баров ирландскую народную песню Whiskey In The Jar, которую в своё время перепела группа Metallica, за что получила премию "Грэмми". Соответствующее видео появилось на странице спортсмена в "Инстаграме".
Компанию бойцу составил известный телеведущий США Джимми Фэллон. Встреча прошла по случаю двухлетия сына Макгрегора.
Ранее сообщалось, что Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Дублина. Драка произошла после того, как бойцу напомнили, что его победил россиянин Хабиб Нурмагомедов.
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