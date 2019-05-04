Зеленский рассказал, когда будет определена дата его инаугурации

Дата инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского будет определена 14 мая на очередном заседании Верховной рады. Об этом политик сообщил журналистам после встречи со спикером украинского парламента, главами фракций и депутатских групп.
Он напомнил, что предложил провести церемонию 19 мая, поскольку "надо уже работать".
— У меня тоже есть свой график, — сказал Зеленский.
Ранее в штабе Зеленского пообещали организовать такую церемонию инаугурации, какой в Незалежной ещё не было.
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