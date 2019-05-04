Кардиолог рассказал, как быстро омолодить организм

Секрет кроется в занятиях бегом. Положительный эффект достигается даже при неинтенсивных нагрузках.

Cекрет омоложения организма раскрыл кардиолог Аниш Бхува. Своим открытием он поделился на очередном конгрессе Европейского общества кардиологов.

Согласно выводам учёного, у людей, которые занимались бегом для участия в марафоне в течение 6 месяцев, биологический возраст артерий снизился на 4 года. Это сравнимо с эффектом от лекарств. Вдобавок ко всему у участников эксперимента на 10 процентов снизился риск инсульта.

Врач проанализировал данные 139 начинающих бегунов в возрасте от 21 года до 69 лет, которые приняли участие в Лондонском марафоне 2016 или 2017 года.

На момент начала эксперимента все участники бегали менее двух часов в неделю и на марафоне финишировали позже опытных спортсменов. Однако эффект для здоровья организма получился ошеломляющим.

Их сосуды стали "моложе" на 4 года. Причём у участников старшего возраста показатели оказались лучше, чем у молодых.

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